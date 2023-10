Lazio, a Sassuolo con tanti tifosi: il dato che impressiona

ROMA - La Lazio inizia di nuovo la scalata alla classifica. Lo farà contro il Sassuolo, prima tappa di un tour de force che dovrà regalare per forza di cose tante gioie in vista del nuovo stop di novembre per le nazionali. Sarri in tribuna, Martusciello in panchina e tanti tifosi al seguito. Grande risposta dei laziali che saranno 4mila a Reggio Emilia. In 3100 hanno riempito la Curva, circa 800 negli altri settori. Un incentivo per far bene, i giocatori in campo non si sentiranno soli. Qualche numero: le ultime tre gare le ha vinte la Lazio. Il Sassuolo è andato meglio al Mapei, dove ha vinto due delle ultime tre sfide casalinghe (l’ultima vinta dai biancocelesti 0-2). Sarri con 4mila tifosi intorno a lui cercherà di tornare a Roma con tre punti fondamentali utili per la scalata.