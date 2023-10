Luis Alberto furioso, nuovo sfogo dopo la sostituzione: Immobile reagisce così

REGGIO EMILIA - Nonostante il vantaggio e il gol del 2-0 , Luis Alberto si è reso protagonista di un duro sfogo dopo la sostituzione. Lo spagnolo, autore della seconda rete contro il Sassuolo al 35', ha lasciato il campo al 79' per dare spazio a Kamada , ma non sembra averla presa bene .

Luis Alberto si sfoga, la reazione di Immobile

Dopo la sostituzione di Martusciello, in ottica Champions e considerando che il giocatore era stato ammonito pochi minuti prima, Luis Alberto è stato ripreso dalle telecamere mentre si sfogava seduto in panchina, non digerendo la sostituzione nel finale. È intervenuto anche Immobile, da cui ha ricevuto la fascia di capitano, che prima di entrare in campo gli ha chiesto: "Che è successo?". Ha cercato di calmarlo anche Martusciello: "Dai hai giocato una grande partita, vatti a riposare".