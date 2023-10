Lazio, Luis Alberto e i cambi: "Quando mi diverto non mi piacciono"

REGGIO EMILIA - Un cambio mal digerito e reazione verso la panchina. Luis Alberto è così, prendere o lasciare. In campo incanta, contro il Sassuolo grande gol e grande prestazione. Quello che fa fuori, tra mal di pancia e reazioni, non fa quasi più notizia. A Sky Sport il Mago ha commentato: "Non so se è la migliore partita della stagione, oggi erano importanti i tre punti per recuperare in campionato. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, dovevamo fare almeno tre o quattro gal ma era importante anche non prendere gol, adesso dobbiamo continuare".