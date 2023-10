Lazio, Martusciello: "Vi racconto come è cambiato Luis Alberto"

REGGIO EMILIA - Giovanni Martusciello non perde mai sulla panchina dalla Lazio. Con Sarri squalificato ha portato a casa tre punti importantissimi per le ambizioni di classifica. Il vice di Sarri, a Sky Sport, ha parlato dopo la vittoria sul Sassuolo partendo da Luis Alberto: " In questi due anni ci sono stati diversi passaggi complicati con Luis. La bravura e l'intelligenza hanno fatto sì che in questo cammino si è andati d'accordo. All'inizio il percorso è stato tortuoso a causa di caratteri troppo simili, poi col tempo ci si è ritrovati, abbiamo imparato a conoscerci. L'importante è che lui continui a sfornare prestazioni del genere".

Le parole di Martusciello

"Oggi abbiamo preso parecchie ammonizioni, anche se non è stata una partita cattiva. Il cambio? Luis non vorrebbe mai uscire, me lo dice sempre. Ci dormirà un poco su stanotte, queste uscite rientrano nel personaggio, anche se a volte stucca un po'... Poi a Dazn: "Oggi è stato bravo il mister a caricare sotto l'aspetto mentale le difficoltà che portava questa serata. Le grandi squadre qui rischiano sempre di fare brutte figure. Io sono due anni che vinco con il Sassuolo, in precedenza ci ho sempre perso o pareggiato. Il mister è stato capace di trasmettere questa pericolosità che non era visibile. Siamo stati bravi ad aggredirli subito e a far capire che oggi ci volevamo attaccare subito al treno del livello che merita la Lazio. Per indirizzare le prestazioni quello che si spende per andare in pressione è un dispendio fisico notevole, la nostra chiave è stata pressare alti e attaccare molto in avanti. La fase difensiva è racchiusa nell'offendere quando non hai la palla".