Immobile e la frase che chiarisce il suo futuro alla Lazio

Prima volta a Verissimo per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha toccato con Silvia Toffanin diversi argomenti: dall'amore per la squadra biancoceleste all'infanzia trascorsa a Torre Annunziata passando per lo scandalo scommesse. "Il peggio è passato - ha subito detto l'attaccante - l'infortunio è alle spalle, ora bisogna fare solo le cose bene in campo". "La Lazio è sempre nel cuore?", ha domandato la Toffanin. "Lo è e lo sarà sempre - ha risposto Immobile - ho fatto tantissime cose belle con questa maglia". "Quindi finirai lì la carriera?", ha chiesto ancora la conduttrice. "Nell'ultimo periodo è stato detto tanto, non penso di poter andare via dalla Lazio con due parole sul giornale. Per ora non mi sento di dire che raggiungerò Mancini in Arabia Saudita, ho da fare tantissime cose con la maglia della Lazio, vado avanti per questa strada", ha replicato Immobile.