Lazio-Roma, la vendita dei biglietti: ecco quando inizierà

ROMA - Sale la febbre da derby, il prossimo 12 novembre si giocherà Lazio-Roma con fischio d’inizio alle ore 18. Il club biancoceleste ha diramato le info sulla vendita dei tagliandi. Prelazione per gli abbonati (da martedì 24 ottobre a venerdì 27), poi da sabato 28 ottobre (ore 15) scatterà la vendita libera per i settori Tribuna Monte Mario Top e Laterale Nord e Onore Centrale. Dalle 16 del 3 novembre toccherà ai biglietti dei settori Tevere, Tevere Top, Tevere Gold e Parterre centrale e laterale. I prezzi: settori popolari a 45 euro. Le tribune vanno da un minimo di 55 euro ai 750 euro per assistere al derby dalla Tribuna d’Onore centrale con hospitality. Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d'identità. Tutte le info sul sito della Lazio.