Sarri e il timore delle buste di urina, pronta una protezione speciale

Faccia tosta e cattiveria, ha chiesto questo Maurizio Sarri ai suoi, prima della sfida di stasera contro il Feyenoord in Champions League . La Lazio ha bisogno di un altro risultato positivo e per farlo serviranno cuore, gambe e nervi ben saldi. I biancocelesti troveranno infatti un ambiente caldo e difficile al "De Kuip". Tutto già sperimentato lo scorso anno.

Sarri e quel precedente con i tifosi olandesi...

"Meglio che offendano piuttosto che tirino il pi... come lo scorso anno" ha detto Sarri nel pre partita, così come lo disse proprio la scorsa stagione al termine della stessa sfida, ma in Europa League. Un lamento che ancora ricordano i dirigenti del club di Rotterdam, che per l'occasione, hanno installato una rete di protezione dietro la panchina della Lazio. Servirà a qualcosa? Chissà...