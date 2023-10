Lazio-Fiorentina, pochi biglietti venduti: c’è un motivo

ROMA - Olimpico timido per Lazio-Fiorentina. Pochi i biglietti venduti, appena 5mila paganti per un match molto importante per la squadra biancoceleste. Si aggiungono ai 30mila abbonati nel monday night decisivo per tornare nelle zone europee. Il motivo? Prezzi troppo alti. In Tribuna Tevere servono 85 e 60 euro. In Monte Mario laterale bisogna sborsare 75 euro (posto centrale a 110). Per la Curva Maestrelli e i Distinti 40 euro. E i tifosi, viste le tante partite ravvicinate, scelgono. La prossima settimana torna la Champions con il Feyenoord in casa. L’Olimpico si prepara a diventare un’area infiammata come il De Kuip all’andata del match contro gli olandesi. Che non verranno a Roma. Trasferta vietata così come era stato per i laziali.