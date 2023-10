Sarri: le parole del tecnico in conferenza dopo Lazio-Fiorentina

“Io penso sia scontato che resti alla Lazio a gennaio, può avere l’attimo di sconforto che gli fa dire qualche parolina in più però per come lo conosco io non penso che questa problematica esiste”.

Sarri: "Meritavamo la vittoria"

“Partita dura difficile, come era prevedibile, la Fiorentina forse ha fatto qualcosa più di noi nel primo tempo, però penso che poi il risultato sa stato legittimato dal secondo tempo”.

In attesa di Sarri, parla Italiano

"Mi ha fatto arrabbiare la sconfitta, la Fiorentina ha fatto una grande partita. Abbiamo concesso pochissimo alla Lazio, perderla in questo modo non va bene.Lavoriamo su queste situazioni nei minuti finali, mi dispiace perché è un peccato enorme non aver portato a casa punti. Loro sono bravi a ripartire, la Lazio è migliorata in questo anche se non le abbiamo concesso molto. Milenkovic? Si accorge dell'errore e la tocca di mano, è un dettaglio che rovina la partita. Siamo in casa della Lazio, perdere una gara del genere a me fa male, spero anche ai miei giocatori. Sono molto amareggiato e deluso, non è giusto perdere dopo una prestazione del genere: ora non c’è più spazio per sbagliare".

Immobile: "Sono sereno, dedico il gol a mio padre"

“Se devo mettere in ordine il momento della squadra e della sconfitta a Rotterdam, metto sempre il bene della squadra al primo posto, oggi abbiamo giocato bene si poteva vincere o perdere, alla fine abbiamo vinto noi”. “Stanno mancando un po’ di gol di noi attaccanti, è ovvio che bisogna avere la brillantezza, ci sta mancando un po’ di lucidità davanti alla porta, oggi non abbiamo subito gol e per noi è un punto di partenza importante. Ci servono partite come queste, all’inizio ci siamo buttati giù moralmente e quello ci ha penalizzato un pochino. Io sono molto sereno, ho la mia famiglia che mi sta vicino. Il gol lo voglio dedicare a mio padre che non ha vissuto bei momenti ultimamente. Io la sto vivendo bene questa situazione, quest’anno non ho iniziato con il piede giusto, ma come tutta la squadra. Poi ci sono momenti come questi, che ti fanno rivivere queste emozioni e questa gioia". Leggi qui i dettagli