Lazio, Immobile: "La panchina? Ecco come la vivo. E la dedica speciale..."

ROMA - Decisivo, sempre e comunque. Ciro Immobile entra quando manca un quarto d'ora alla fine. E si presenta sul dischetto all'ultimo secondo: non sbaglia. Il bomber della Lazio regala tre punti pesanti contro la Fiorentina. Festa finale sotto la Curva Nord, i baci sull'aquila, i sorrisi e gli applausi. “Ho avuto il batticuore per il rigore, c’era tanta pressione e la partita stava finendo. La squadra ha lottato in una partita aperta. Sono felice per i compagni, è un bel passo in avanti. In panchina ero sereno, la situazione la vivo bene. Quest’anno non ho iniziato con il piede giusto, tutti hanno fatto fatica. E se non segni si parla di aspetti negativi. Ci sta, fa parte del calcio. Poi ci sono questi momenti che ti fanno vincere con la nostra agente”, le parole del bomber a Dazn.