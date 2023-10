L’aquila della Lazio plana nel settore della Fiorentina: show sui social

ROMA - Olympia e la voglia di gustarsi la partita tra Lazio e Fiorentina. Dopo il volo sul prato dell’Olimpico, l’aquila simbolo della società biancoceleste non ha fatto ritorno sul trespolo ‘scudettato’, ma si è piazzata su uno dei seggiolini vicino al settore ospiti pieno di tifosi della Viola. Il tutto ripreso e mandato online, scatenando le ironie dei tifosi. E i sostenitori della squadra di Italiano presenti allo stadio se la sono presa con il rapace con cori, insulti e gestacci. Una situazione comica fino a quando il falconiere è andato sul posto e recuperato Olympia. Alla fine la Lazio ha pure vinto, smentendo così gli scaramantici: di solito quando l’aquila non rientra sul trespolo c’è aria di sconfitta. E invece questa volta no. Aveva solo voglia di vedere un po’ di partita dagli spalti.