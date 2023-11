Lazio, rifinitura pre Bologna: Sarri con un dubbio a centrocampo

FORMELLO - Formazione che vince non si cambia, o quasi. La Lazio pronta a sfidare il Bologna, si va a caccia della quarta vittoria di fila in campionato. La scalata alla classifica è appena iniziata. Squadra in fiducia dopo l’1-0 alla Fiorentina firmato Ciro Immobile su rigore lo scorso lunedì. E proprio il bomber è pronto a riprendersi il centro dell’attacco. Dovrebbe partire lui dal primo minuto con Castellanos in panchina.

Lazio, le idee di Sarri per il Bologna

In attacco potrebbe esserci anche un altro cambio rispetto alla formazione vista con la Fiorentina: Pedro per Zaccagni. Lo spagnolo è entrato bene lunedì sera all’Olimpico, cerca una chance dal primo minuto. A centrocampo ballottaggio aperto tra Cataldi e Rovella per il ruolo in regia. Guendouzi e Luis Alberto le mezzali. In difesa Lazzari verso la conferma con Marusic dall’altro lato. In mezzo Patric e Romagnoli. Out Casale per una lesione muscolare. Ne avrà ancora per un po’.