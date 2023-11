La Penna lo ammonisce, Romagnoli furioso: "Ma come c... fai"

Bologna-Lazio, tabellino e statistiche

Romagnoli, il faccia a faccia con La Penna

Il direttore di gara ha prima richiamato Ferguson e Romagnoli, che su un corner a favore della Lazio continuavano a sgomitare in area. Poi, dopo l'ennesima serie di spintoni ravvicinati, ha estratto il cartellino giallo per entrambi. Romagnoli ha reagito nei confronti di La Penna con un labiale eloquente: "Ma come ca**o fai ad ammonì a me? Come fai ad ammonirmi?".