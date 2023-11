Diretta Sarri, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Bologna-Lazio

Martedì c'è da affrontare il Feyenoord in Champions: "E' un'opportunità con rischio. Abbiamo sempre trovato un'atmosfera bollente noi a Rotterdam dal punto di vista dello stadio e spero sia la stessa cosa da noi. Spero che la nostra gente ci trasporti in questa partita", le parole di Sarri.

La mancanza di Milinkovic-Savic

Interpellato sulla mancanza di Milinkovic-Savic per alcune soluzioni offensive della Lazio, Sarri risponde così: "Sotto certi punti di vista è una soluzione che ci può mancare. Sotto il punto di vista del palleggio no. In certe situazione una soluzione di quel tipo ti manca".

I problemi in attacco della Lazio

Ancora Sarri a Sky sui problemi offensivi: "Non è che nel secondo tempo ho visto 5 palle gol del Bologna. La Lazio? Nel primo tempo mi ha soddisfatto, poi mi sembra evidente che abbiamo maggiori difficoltà a trovare il gol rispetto all'anno scorso. Non essere riusciti a capitalizzare nel primo tempo è una colpa. Dopo ci siamo fatti prendere dalla bramosia e abbiamo allungato troppo la squadra. Non avevamo più distanze e misure di prima. Il gol dei felsinei ci ha destabilizzati".

Sarri commenta la sconfitta della Lazio

Maurizio Sarri si presenta ai microfoni di Sky: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, meritavamo sicuramente di stare in vantaggio. Nel gol siamo stati troppo leggeri, ma parlare di approccio dopo 30 secondi mi pare eccessivo. Abbiamo preso un gol in maniera banale e poi abbiamo fatto fatica a reagire. Abbiamo reagito bene nel palleggio, un po' meno nell'area avversaria".

Le prossime partite della Lazio

La Lazio giocherà martedì prossimo in Champions contro il Feyenoord, in casa, e poi la domenica successiva, 12 novembre, ci sarà il derby con la Roma.

Il momento della Lazio

La Lazio torna a perdere in campionato dopo tre vittorie di fila (contro Atalanta, Sassuolo e Fiorentina). I ragazzi di Sarri erano finiti ko anche nell'ultima gara di Champions League, contro il Feyenoord, il 25 ottobre, prime del successo contro i viola.

Le statistiche di Bologna-Lazio

I dati della partita del Dall'Ara evidenziano una perfetta parità nel possesso di palla (50% a testa) tra Bologna e Lazio mentre i biancocelesti hanno tentato di più la conclusione a rete (11 tiri a 6). Molto più precisi però gli uomini di Thiago Motta che hanno centrato lo specchio 2 volte (segnando un gol con Ferguson), mentre la Lazio ci è riuscita una volta sola. 6-2 il conto dei calci d'angolo a favore dei biancocelesti.

Bologna-Lazio 1-0, tabellino e statistiche

Bologna