Lazio, il problema del gol è reale: tutti i numeri negativi

Lazio con pochi gol: il dato

I biancocelesti hanno fatto fin qui 13 gol in 11 partite giocate in Serie A (stesso numero di quelli subiti). Pochi in relazione alle altre big del campionato. Inter a 25, Juve 16, Milan e Atalanta 18, Napoli 22, Roma 20. Così non va. Manca il supporto dell’attacco: basti pensare che due dei tre “capocannonieri” della squadra, ovvero Luis Alberto e Vecino, sono centrocampisti. Immobile l’altro a quota 3 gol, poi Pedro a 2, Felipe Anderson e Zaccagni a una sola rete. Così come Castellanos. Poca roba per una formazione che lo scorso anno, dopo 11 partite giocate in campionato, aveva siglato ben 23 gol. Più del doppio. Bisogna correre ai ripari in fretta per far tornare l’attacco prolifico. Sarri lo sa, tutti a lavoro.