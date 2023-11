Lazio, il pensiero Champions e quei ko: il dato che fa riflettere

ROMA - Un caso? Forse no. La Lazio ha perso 3 partite su 4 prima del match settimanale di Champions League. Biancocelesti ko contro la Juve in attesa dell’esordio in Europa con l’Atletico Madrid lo scorso 19 settembre (3-1). Sconfitta con il Milan per 2-0 nei giorni che anticipano la partita con il Celtic (4 ottobre). E poi il ko contro il Bologna per 1-0 in attesa della sfida con il Feyenoord. Solo contro il Sassuolo la Lazio è riuscita a vincere prima del match d’andata con gli olandesi. Un dato che fa riflettere.