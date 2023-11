Lazio, il lungo bivio di Sarri: Champions e derby

ROMA - Un ko di questo tipo, una sola azione per segnare e portare a casa la partita, sgonfiando la Lazio dopo tanta fatica e un primo tempo dominato, ti può anche stroncare. È il rischio da sventare e allontanare a Formello , dove ieri mattina prevalevano la delusione e il dispiacere. La classifica trasmette ansia, nervosismo, frenesia. Pesano i risultati, ancora di più lo stop di Bologna. Non ci voleva dentro la rincorsa in campionato e aprendo una settimana ad altissima tensione, per il significato delle due partite in arrivo, e in grado di orientare la stagione.

Lazio, Europa in salita e pressione

La quinta sconfitta in undici giornate ha di nuovo allontanato la Lazio dal quarto-quinto posto, non ha solo prodotto il controsorpasso dei rossoblù di Thiago Motta. Era un confronto diretto utile per tenere almeno le distanze e approfittare degli incroci Atalanta-Inter e Fiorentina-Juve. Pesano eccome le due sconfitte in apertura di campionato con Lecce e Genoa: 4 punti in più, non diciamo 6, avrebbero dato un’altra tranquillità alla Lazio. Invece il ritardo rischia di creare troppe pressioni. Si è visto bene a Bologna. La squadra biancoceleste ha schiacciato e dominato i rossoblù, pur senza concretizzare e creare troppe occasioni, sino all’intervallo. Il gol di Ferguson ha generato frenesia, ansia, nervosismo, non più sotto controllo negli ultimi minuti. Il gruppo è sano, segue l’allenatore. Diversi giocatori sono convinti di possedere un livello superiore all’attuale classifica. Vorrebbero tradurlo subito sul campo, non ci riescono o comunque la strada è in salita. E il calendario, nella prima fase del campionato, non è stato favorevole.

Con il Feyenoord sfida decisiva in Champions

Ora non ci si può perdere nei ragionamenti, serviranno mesi, come aveva avvertito Sarri. Martedì è una sfida decisiva con il Feyenoord: battere gli olandesi, significherebbe superarli di nuovo e risistemare la classifica del girone, ma non sarà facile. Due gol di scarto a Rotterdam mettono Slot nelle condizioni ideali per gestire la partita e l’ultimo turno a Madrid con l’Atletico rischia di trasformarsi in una trappola. Potrebbero non bastare 6 punti nel doppio confronto interno con Feyenoord e Celtic (a fine novembre). Martedì la Champions e domenica il derby con la Roma, questa volta un passaggio di svolta per il campionato: chi perde tra Sarri e Mourinho finisce in cattivissime acque, distante dalla Champions.

Sarri e la fiducia di Lotito

Mau gode della fiducia della società biancoceleste, non è in discussione, ma certo deve ritrovare continuità di risultati: i bilanci, come sempre accade nella storia di Lotito, si fanno al termine della stagione, quando le parti valuteranno se proseguire o meno l’avventura. Discorsi ovvi, ragionamenti prematuri. Ieri Sarri ha sottolineato con il gruppo la bontà del lavoro sviluppato sino all’intervallo e la mancata reazione dopo il gol di Ferguson, quando sono stati persi ordine tattico, distanze tra i reparti e lucidità. Il primo tempo è stato sui livelli di Reggio Emilia, tra le prestazioni migliori della stagione. Il tecnico ha cercato di essere costruttivo nello spogliatoio. Lotito ieri non era a Formello. Meglio ragionare a freddo, forse tornerà oggi al centro sportivo.