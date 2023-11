Provedel e la frase in conferenza stampa: "La Lazio è incazz...."

ROMA - Vigilia di Champions League in casa Lazio. I biancocelesti sfideranno domani (7 novembre) il Feyenoord all'Olimpico in un match da dentro-fuori, valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Chi carica l'ambiente in vista dell'importante impegno europeo è il portiere biancoceleste, Ivan Provedel, intervenuto in conferenza stampa: "La squadra è incazzata. Nonostante i risultati positivi in campionato, a Rotterdam abbiamo fatto una brutta prestazione per demeriti nostri. Con la Fiorentina abbiamo fatto bene, con il Bologna siamo partiti forte ma non è andata come volevamo - spiega l'estremo difensore classe 1994 -. Non stiamo raccogliendo quello che seminiamo. La situazione va presa di petto, va ribaltata, a partire dal Feyenoord. Poi penseremo al derby".