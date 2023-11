Lazio verso il derby: ecco quanti biglietti sono stati venduti per la Roma

Tira più il derby della Champions League , è un dato di fatto. Lo dicono i numeri . Per il match di stasera contro il Feyenoord, decisivo per la qualificazione al prossimo turno, ci saranno più o meno 35.000 spettatori . Per la sfida di domenica con la Roma, invece, è già stata superata quota 60.000 . Certo, il conteggio di questo secondo dato è comprensivo dei 17.000 tifosi giallorossi, ma al tempo stesso significa che, oltre ai 30.333 abbonati, ci sono stati (più o meno) altri 13.000 acquisti da parte dei laziali. In proporzione, un numero superiore ai quasi 12.000 tagliandi staccati per la gara di questa sera, che vanno ad aggiungersi ai 21.280 con abbonamento per la Champions.

Lazio, l'appello di Sarri

Troppo poco vista la posta in palio e considerando pure l'appello fatto da Maurizio Sarri subito dopo la gara d'andata in Olanda. Un'atmosfera che aveva già vissuto sulla propria pelle nell'ultima sfida d'Europa League della scorsa stagione in cui era stata sancita la retrocessione in Conference della Lazio (in quel caso c'era stato anche il “celebre” lancio di buste d'urina da parte dei sostenitori di casa). Avrebbe voluto una sorta di “vendetta” sportiva, ricreando un clima incandescente pure per accogliere la squadra di Slot. «Quanti sono sono, spero facciano l'inferno», ha chiosato ieri l'allenatore in conferenza stampa a fronte dei dati del botteghino. Si dovrà accontentare dei soliti, della Curva Nord che sarà come sempre presente e dei pochi altri che si sono aggiunti, sfidando le difficoltà logistiche e di traffico per assistere a una partita allo Stadio Olimpico di martedì sera. E che hanno dovuto fare i conti con la politica dei prezzi stabilita dal club ormai da tutta la stagione: i 45 euro necessari per l'acquisto di un posto in un settore popolare sono tanti. Quello che i tifosi contestano alla società, più che altro, è il comportamento tenuto in campionato, con praticamente le stesse cifre riproposte per ogni incontro.

Lazio, le polemiche per il caro-prezzi

Così diventa oggettivamente difficile aiutare un riavvicinamento agli standard della scorsa stagione, quando la Lazio aveva chiuso il campionato con una media di oltre 45.000 spettatori a gara. E le polemiche per il caro-prezzi si sono riversate come sempre nello sfogatoio dei social network, alimentando contrasti pure tra gli stessi laziali. Insomma, un'altra situazione rispetto a quella della prima gara in Champions League della stagione, quella contro l'Atletico Madrid pareggiata nel recupero grazie al colpo di testa storico di Provedel all'ultimo secondo. Un po' per il ritorno nella massima competizione europea, un po' per il caloroso bentornato a casa dell'idolo Diego Simeone, alla fine c'erano stati 46.168 spettatori a godersi quella sfida. Un'affluenza poi ripagata da uno dei finali più emozionanti degli ultimi anni.