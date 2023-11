Lazio, Luis Alberto e la missione Roma: “Una battaglia”

ROMA - “Tre punti molto importanti per noi, ma domenica abbiamo già un'altra battaglia. Concentrati fin da adesso”. Luis Alberto carica i tifosi sui social. Dopo la vittoria sul Feyenoord e quei tre punti fondamentali per centrare gli ottavi di Champions il Mago punta il derby. Ci sarà? È la domanda che si fanno tutti i tifosi. Uscito malconcio dalla partita dell’Olimpico, conclusa in maniera eroica nonostante un problema muscolare al flessore, Luis farà di tutto per esserci. Leader in campo e fuori, la partita con la Roma è da non perdere. I tifosi commentano in massa. Pazzi di lui, lo caricano ancora di più per la sfida delle sfide.