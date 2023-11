Lazio, sospiro di sollievo per Zaccagni: nessuna lesione

ROMA - Sospiro di sollievo per Mattia Zaccagni. La Lazio ha festeggiato la vittoria contro il Feyenoord, ma c'era anche l'ansia per le condizioni dell'esterno, uscito acciaccato al minuto 63 della sfida all'Olimpico, e per quelle di Luis Alberto. Dopo ore di apprensione, visto il derby contro la Roma, è arrivato il comunicato ufficiale sulle sue condizioni: i primi esami non hanno evidenziato lesioni.