Lazio, Immobile tra i big di sempre. E ora si vuole prendere il derby

ROMA - Du I gol dicono che Ciro Immobile, l’incredibile, continua ad avere una direzione nel calcio. Lo porta in porta. Oltre un secolo di miti laziali è stato superato da questo centravanti che vuole continuare la sua vita da bomber. Nella Lazio, una volta, l’inavvicinabile e l’insuperabile era Silvio Piola (159 gol laziali). Ciro l’ha eguagliato, l’ha superato e continua a spostare più in là questo record di famiglia, rendendolo veramente inafferrabile (200 gol e chissà quanti altri). Ciro Immobile è diventato un nome gigantesco del calcio italiano e mondiale. ecento gol. È un traguardo che dice: ancora.Lo porta in porta. Oltre un secolo di miti laziali è stato superato da questo centravanti che vuole continuare la sua vita da bomber. Nella Lazio, una volta, l’inavvicinabile e l’insuperabile era Silvio Piola (159 gol laziali). Ciro l’ha eguagliato, l’ha superato e continua a spostare più in là questo record di famiglia, rendendolo veramente inafferrabile (200 gol e chissà quanti altri). Ciro Immobile è diventato un nome gigantesco del calcio italiano e mondiale. è Dal 2016-17, considerando i gol segnati con un solo club (dei 5 campionati top) in tutte le competizioni, solo Lewandowski, Mbappé, Messi, Kane e Ciro hanno centrato e/o superato il traguardo delle 200 reti. Lewandowski (277) con il entrato nel club dei grandissimi da quando ha iniziato a strasegnare con la Lazio.Lewandowski (277) con il Bayern Monaco dal 2016 al 2022, prima di andare al Barcellona. Mbappé è l’unico a non aver cambiato squadra (224 reti con il PSG dal 2017 ad oggi). Messi, con il Barcellona, dal 2016 al 2021 ne ha segnati 219. Kane, prima di lasciare il Tottenham, ne ha firmati 216 dal 2016 al 2023. Tutte icone del nostro tempo. È un raffronto un po’ azzardato, rende l’idea di cosa sia riuscito a fare Immobile.

L'emozione di Immobile e il grande traguardo

Dopo il gol numero 200 segnato al Feyenoord, ritirando il premio di “Man of the match” dell’Uefa, Ciro è apparso come un bambino che aveva segnato il suo primo gol. Il sorriso luminoso, gli occhi che brillavano. «Ciro, abituati che da qui in poi sarà così. Ogni gol che sbagli sarai vecchio, ogni gol che fai sarai rinato. Ci siamo passati tutti», è il consiglio che gli ha dato Esteban Cambiasso in diretta su Sky martedì sera. E Chiellini l’aveva omaggiato così: « è stato criticato ingiustamente, ma solo perché ci aveva abituato a segnare 30 gol all’anno. Sono convinto che farà ancora molto bene, deve solo restare tranquillo e non perdere mai fiducia in se stesso». Lotito, nell’intervista concessa a Radio Serie A con RDS, già prima del duecentesimo colpo aveva escluso la sua partenza con direzione Arabia: «La società confida su Ciro, abbiamo un rapporto familiare. Non c’è nessuna intenzione di alienarlo. Che lui possa andare in Arabia mi sorprende. Ha un contratto con la Lazio, quindi si dovrebbe conciliare anche la volontà del club. Ciro è una persona di famiglia, ho un grande affetto nei suoi confronti. Nel calcio capitano i momenti non positivi, ma sono convinto che tornerà ad essere quello di sempre».



Immobile ora scalpita per il derby