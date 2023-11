Lazio, il programma pre derby: oggi Sarri concede riposo

FORMELLO - Un occhio in infermeria, con Zaccagni, Luis Alberto e Marusic in dubbio. Un altro sulla squadra, stanca dopo le energie fisiche e mentali spese martedì sera in Champions League contro il Feyenoord. Ieri lavoro di scarico per i giocatori in campo all’Olimpico, oggi invece riposo totale. Maurizio Sarri ha concesso 24 ore di relax, solo da domani (ore 15), si inizierà a pensare al derby di domenica. La settimana più lunga e dura della stagione della Lazio non è mica finita. Domenica la partita con la Roma può regalare emozioni e soprattutto punti importanti per ritornare nelle zone alte della classifica. Rifinitura prevista per sabato, poi ritiro a Formello. Si va in campo alle ore 18.