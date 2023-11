Lazio, Kamada chiede spazio: “Voglio giocare di più. Sul rinnovo…”

ROMA - Ha iniziato da titolare, Daichi Kamada . Poi piano piano è finito in panchina. Sarri lo apprezza moltissimo, ma continua a preferirgli altri centrocampisti. E il giapponese ai microfoni di Sports Hochi ha parlato del suo inizio alla Lazio e non solo: “Non sento una pressione particolare perché finora ho fatto pochi gol. Il mio ruolo è cambiato, faccio la mezzala: nonostante le difficoltà tattiche mi impegno a fare il meglio che posso. La lingua? Non ho nessun problema da questo punto di vista. Il mio unico problema è adattarmi tatticamente in questa squadra" .

Le parole di Kamada e la voglia di essere protagonista

“Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio. Luis Alberto è una leggenda e capisco che sia importante aiutarlo inserendo un giocatore di maggiore fisicità come possono essere Vecino e Guendouzi. La Coppa D’Asia a gennaio? Sì, purtroppo non sarò qui. Ma confermo che mi impegnerò al massimo per tutto l'inverno. La questione del contratto è ancora tutta da definire. Naturalmente il mio obiettivo principale è quello di giocare il Mondiale e insieme al club troveremo la migliore soluzione possibile per la mia permanenza. Mi piace l’ambiente che si respira alla Lazio. Ho un buon rapporto sia con i compagni e sia con i tifosi, che fanno sempre sentire il loro sostegno caloroso. Ma non basta, un professionista ha bisogno di giocare con più continuità".