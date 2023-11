Derby Lazio-Roma, Lukaku da isolare: Sarri se la giocherà così

Regista televisivo, non solo allenatore. Sarri ha portato la Lazio in sala riunioni e ha acceso il maxi-schermo dopo la ripresa sul campo, quando Formello era già stata avvolta dal buio. L’allenamento, iniziato alle 15, è durato un’ora scarsa. Una priorità per avvicinarsi al derby : il recupero delle energie psicofisiche , la squadra biancoceleste ha speso tantissimo con il Feyenoord in Champions. Mancherà Zaccagni , Luis Alberto non sta bene, Marusic viene da un infortunio, Hysaj non è al top, Pedro non regge i 90 minuti e Immobile non gioca una partita intera da fine settembre. Ecco la preoccupazione di Mau, deciso a ritardare le scelte: presentare una Lazio fresca, in grado di reggere dal primo minuto all’ultimo di recupero con lo stesso ritmo (e si sa quanto la Roma possa incidere nel finale), stabilendo su quali cambi puntare in corsa. Ne avrà meno del solito. Lo stato di forma generale, questa volta, viene prima del piano tattico.

Lazio, il silenzio di Sarri alla vigilia

Sarri non parlerà oggi, esattamente come Mourinho. Niente conferenza stampa, non c’è da meravigliarsi, è diventata la normalità e le due società peraltro concordano la strategia in occasione di ogni derby. Nessuno dei due allenatori, per motivi diversi, aveva voglia di esprimersi. Peraltro Mau e José si stimano, sono in sintonia più di quanto non abbia raccontato la polemica legata alla trasferta della Roma a Praga. Sarri, nel silenzio, ci sta benissimo. E intimamente soffre il derby in misura superiore rispetto alla prima volta, due anni fa, quando osò l’accostamento emotivo con Sangiovannese-Montevarchi. Il piano tattico, illustrato ai giocatori attraverso la lezione al video, resterà segreto. Sono intuibili alcune linee guida.

Obiettivo arginare Lukaku

Gli ultimi due derby hanno raccontato una Lazio diversa dai principi sarriani, più chiusa e raccolta, dedita a coprire le linee di passaggio e molto meno al pressing, anche se il gol di Felipe nacque da un pallone recuperato nell’area romanista di Pedro, abilissimo a soffiarlo a Ibanez. Sono cambiati gli interpreti e la Lazio, nonostante i recenti progressi, difende peggio rispetto alla scorsa stagione. Non potrà essere lasciato campo aperto alle ripartenze di Romelu Lukaku. Il belga diventerebbe imprendibile per Patric e Romagnoli. Sarà difficile arginarlo anche nel corpo a corpo. La differenza di centimetri e di scocca con lo spagnolo rischia di scavare la diff erenza. La Lazio dovrà trovare il giusto compromesso tra fase di attesa e pressioni avanzate. Distanze corte, movimenti orientati sul pallone. Solita strategia con un’accortezza: schermare Lukaku, fargli arrivare il minor numero di palloni. E poi ripartire.

Le scelte in vista del derby

La formazione è scontata. Sarri dovrà scegliere due terzini tra Marusic (recuperato), Lazzari e Hysaj. L’energia di Guendouzi e Rovella accanto a Luis Alberto. Pedro nel tridente con Ciro e Felipe. Un 20% di possibilità va tenuto per Isaksen, considerato troppo offensivo da Sarri. Gioca da metà campo in su. L’ex Roma non durerà 90 minuti, se entrasse il danese Felipe scalerebbe a sinistra. Un’idea in corsa? Kamada nel tridente quando uscirà Pedro. Se quel ruolo è toccato a Basic, può riuscirci il giapponese. Vecino primo cambio a centrocampo. Cataldi non ha mai sbagliato un derby.