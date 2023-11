Lazio-Roma è anche Sarri contro Mourinho: dalle scintille ai numeri

La diatriba a distanza tra Sarri e Mourinho in attesa del derby

“Per l'alibi nel calcio si utilizza dopo le sconfitte, ma io ne parlo dall’inizio della stagione. Settimana prossima succederà di nuovo: che sfortuna che la Lazio gioca martedì, noi giovedì ma non si può giocare il lunedì. Sfortuna. La Lazio avrà un vantaggio, ma è sfortuna”, ha iniziato Mou una settimana fa prima della partita con il Lecce. E Sarri, dopo la Champions: “La Roma si può permettere una sorta di amichevole giovedì noi abbiamo affrontato una guerra. C’è una differenza abissale”. Ancora lo Special One: “Da come ha parlato ha detto che lo Slavia è una squadra senza qualità, io ho sempre detto che invece è una squadra che ha dei valori. Quello che fa la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità in cui ogni partita è una gara seria da giocare e non ci sono amichevoli. Se qualcuno si deve sentire offeso dalle sue dichiarazioni è la gente di Praga non io”. Lazio e Roma arrivano al derby sapendo che non possono sbagliare. Servono punti per tornare in zona Champions. Ma questo è tutto in secondo piano.

Sarri contro Mourinho, cosa dicono i numeri

Comandante contro Special One atto sesto. Domani sarà la sfida numero sei tra i due allenatori. La prima, diventata famosa per quella rissa tra le due panchine, datata 20 ottobre 2018 con Chelsea (Mau) e Manchester United (Mou) finita 2-2. E poi i derby. Sarri ne ha vinti 3 (3-2, 1-0, 1-0), Mourinho 1 (3-0). Mai un pareggio tra i due nella stracittadina. Non parlano alla vigilia, massimo silenzio dopo il frastuono a distanza. Prima del fischio d’inizio si daranno la mano, perché alla fine di tutto si stimano. La dialettica da derby è un’altra cosa. A voi la scena.