Lazio, le condizioni di Luis Alberto: oggi test decisivo

ROM A - La rincorsa al derby in scarpe da ginnastica. Luis Alberto gestito, si riaggregherà oggi: più forti gli stimoli della partita, che il fastidio al flessore. Non può dire lo stesso Zaccagni, il suo forfait è certificato: rimarrà fuori almeno 15 giorni per l'infortunio al ginocchio destro rimediato con il Feyenoord. Sarri senza un esterno titolare, con gli acciacchi del Mago, ma con l'intera difesa recuperata: ieri sono tornati in gruppo Marusic e Casale, entrambi in campo con i compagni durante la prima seduta di preparazione alla sfida con la Roma. La squadra si è ritrovata a Formello dopo il giovedì di riposo concesso dal tecnico. Il campo, alla ripresa, ha regalato i primi aggiornamenti sull'infermeria. Lo stop assodato è quello dell'esterno ex Verona.

Le condizioni di Luis Alberto

La torsione del ginocchio aveva spaventato nel primo tempo con il Feyenoord, Zaccagni si è rialzato e ha continuato a giocare fino al 64', minuto della sostituzione con Pedro. La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, 24 ore dopo ha «escluso lesioni strutturali a seguito del trauma riportato». Rimarrà comunque ai box per tutta la sosta, da sfruttare per recuperare in vista della ripartenza della Serie A, ma sono scarse le possibilità di vederlo in campo a Salerno, quando Sarri andrà a far visita a Pippo Inzaghi. Per Luis Alberto, al contrario, prevale l'ottimismo. Nel pomeriggio è previsto il suo ritorno sul campo. Resta una situazione da monitorare con attenzione: lo spagnolo sente ancora un po' di fastidio al flessore destro, dopo la rifinitura si farà una nuova valutazione delle sue sensazioni muscolari. Non ha svolto accertamenti strumentali, già questo può essere un'indicazione benaugurante. Contro il Feyenoord è arrivato in fondo alla gara con la coscia fasciata, un minimo di apprensione persiste, servirà la sgambata odierna per cancellare ogni tipo di preoccupazione.



Lazio, la situazione in difesa: Casale recuperato

Lo stesso discorso vale per Marusic, uscito acciaccato dalla trasferta di Bologna. Al Dall'Ara, una volta incassato il gol di Ferguson, era stato sostituito per un duro colpo ricevuto alla caviglia destra. Il montenegrino viaggia verso il rientro, già martedì aveva effettuato un test in campo, il gonfiore e il dolore avevano spinto alla linea prudente per il match di Champions. Meglio non rischiare nulla (Sarri ha ricevuto garanzie da Lazzari e Hysaj) e rinviare il tentativo di convocazione per il derby. Casale, al contrario, era fuori dalla trasferta di Rotterdam (25 ottobre) per una lesione all'adduttore. Ieri si è rimesso a disposizione dopo giorni di lavoro differenziato. Patric farà coppia con Romagnoli. L’ex difensore cenrale del Verona troverà posto in panchi na. Il pacchetto completo, al meno dietro.