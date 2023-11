Lazio, post social per Gabriele Sandri: “Ricordo sempre vivo”

ROMA - “Sedici anni sono trascorsi, il ricordo è sempre vivo. Ciao Gabbo”. La Lazio celebra Gabriele Sandri, il tifoso che perse la vita tragicamente l’11 novembre 2007 nella stazione di servizio di Badia al Pino. Era in trasferta per assistere al match contro l’Inter in scena nel primo pomeriggio. Sandri da quel giorno non c’è più, ma allo stesso tempo vive nei cuori di tutti i laziali. La società lo ha ricordato con un post social che ritrae una grande bandiera con il suo volto. I cori, gli striscioni, i commenti dei tifosi. Sotto il post della Lazio in tanti lo ricordano. E c’è un pensiero fisso: “Vinciamo per lui”. Tutto proiettato al derby di domani, quando anche in quell’occasione Sandri verrà ricordato e omaggiato.