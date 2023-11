Pagelle Lazio, i migliori e i peggiori contro la Roma nel derby

I tre migliori della Lazio

Guendouzi 7

Trasmette energia e gioca in modo pulito, come chiede Sarri, diversi palloni (58 tocchi e 42 passaggi) senza trascurare una personalità immensa che consente alla Lazio di attraversare anche le fasi di sofferenza nel secondo tempo.

Romagnoli 7

Dimostra temperamento e freddezza, giocando in costante anticipo per evitare che Lukaku possa allungarsi in profondità. Non sbaglia niente sia nel fraseggio che negli interventi difensivi.

Luis Alberto 6,5

Cristante lo soffoca a lungo, ma l’asso spagnolo (che pure non sta benissimo) ci mette l’anima ed è anche l’attaccante più pericoloso. Un palo e un’occasione fallita.

I tre peggiori della Lazio

Felipe Anderson 5

Si accende poco e male, spettatore o quasi sino all’intervallo, a cui si introduce con un cross sballatissimo. Le cose non migliorano nel secondo tempo. Luna storta, gli mancano convinzione e giocate.

Pedro 5,5

Vive il derby con un eccesso di nervosismo, i romanisti lo braccano, si distende e fa cose da giocatore di esperienza nella parte centrale del primo tempo. Dopo l’intervallo si spegne.

Marusic 5,5

Recuperato da una settimana di convalescenza e con solo due allenamenti nelle gambe, perde qualche pallone di troppo. Non riesce ad arrivare in fondo