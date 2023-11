Lazio, gioia Felipe Anderson: è diventato papà

ROMA - Una gioia incredibile che vale più di mille gol. Felipe Anderson e la moglie Lohanne annunciano la nascita della piccola Helena, primogenita del calciatore della Lazio. Un momento da ricordare per sempre e postato su Instagram. “Sia lodato il Signore Gesù per la vita della nostra principessa Helena. Benvenuta figlia". Tanti gli auguri dei laziali per Pipe, oggi 30enne e diventato uomo in biancoceleste. La scorsa estate il matrimonio con Lohanne a San Paolo. E il futuro sarà sempre di più a Roma. Da mesi si parla del rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2024. Roma diventerebbe così la città anche di Helena.