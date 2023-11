Pedro: "Sogno di chiudere la carriera al Barça, è casa mia”

Le parole di Pedro

L'attaccante delle Canarie mantiene un ottimo rapporto con l'attuale allenatore del Barça, Xavi Hernández, con il quale ha condiviso lo spogliatoio per molti anni. "Il Barça è casa mia - ha sottolineato Pedro nell’intervista - questo non significa che non difendo il club dove mi trovo adesso al 100%. Il Barça è la mia squadra, per me è molto difficile tornare, per tanti fattori, per via dell'età, ma mi piacerebbe molto. Ritirarsi al Barça sarebbe spettacolare, ma poiché lo vedo distante e difficile, è qualcosa che non sto nemmeno prendendo in considerazione”.