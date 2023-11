Lazio, oggi la ripresa: il piano di Sarri per la Salernitana

FORMELLO - Cancelli di nuovo aperti, la Lazio si ritrova in campo dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri. Squadra affaticata mentalmente e fisicamente dalle sfide con Feyenoord e Roma. Alle 15 di nuovo agli ordini del tecnico, che non avrà a disposizione i quattro calciatori chiamati dalle nazionali: Provedel e Lazzari con l'Italia, Hysaj con l'Albania, Kamada dal Giappone.

Il piano di Sarri per gli allenamenti

Settimana corta: un'altra seduta è prevista per domani (sempre alle 15), poi venerdì doppia (ore 11 e 15) e di nuovo weekend libero per tutta la squadra. Alla sfida con la Salernitana, in programma il prossimo 25 novembre (anticipo del sabato), si inizierà a pensare sul serio da lunedì. Sarri guarda anche all’infermeria: Zaccagni ai box per il problema al ginocchio resta in dubbio per il match contro Pippo Inzaghi. Spera di rientrare con il Celtic. Vecino e Marusic viaggiano verso il completo recupero.