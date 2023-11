Ritiro estivo ad Auronzo, la Lazio ha la prelazione. Ma si inserisce la Roma

ROMA - Auronzo di Cadore la casa estiva della Lazio da sedici anni, ma il prossimo ritiro non è così sicuro. E come riporta il Messaggero va registrato l’interesse della Roma. I biancocelesti hanno un accordo di prelazione scritto dalla Media Sport Event e il comune di cadorino. Accordo valido sino a marzo, quando Lotito e la società dovranno prendere una decisione sul confermare il biennale (2024 e 2025) sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il presidente biancoceleste attende anche il parere di Sarri per dare l'ok al contratto. Mancano 5 mesi alla scadenza della prelazione, la Roma guarda e aspetta interessata. Lo Zandegiacomo, campo di allenamento, potrebbe cambiare colore.