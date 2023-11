Lazio, Zaccagni accelera il recupero: ecco quando potrebbe rientrare

FORMELLO - Prosegue forte il recupero di Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio è ai box per una distorsione al collaterale del ginocchio destro. Proverà a recuperare per la partita contro la Salernitana in programma sabato 25 novembre alle ore 15. La speranza è di andare in panchina per poi farsi trovare pronto per la gara contro il Celtic in Champions League. Ha postato una storia Instagram in cui si vede che corre in palestra. Avanti tutta sul protocollo di recupero. Sarri non vede l’ora di ritrovarlo a disposizione, la pausa è capitata nel momento giusto. Oggi doppia seduta (alle 11 e alle 15). Sabato e domenica saranno di riposo, poi inizierà la vera preparazione alla sfida con la Salernitana.