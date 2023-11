Lazio, Zaccagni non ancora pronto: ballottaggio in attacco

FORMELLO - Doppia seduta oggi, due allenamenti pomeridiani in programma domani e giovedì e venerdì la rifinitura prima della partenza per Salerno. Ecco il programma della Lazio pronta a riaccendere la spina dopo la sosta. Mattia Zaccagni è reduce dall’infortunio al ginocchio subito contro il Feyenoord, ieri s’è sottoposto ad esami, spera di andare in panchina, non s’è mai allenato in campo. Aperto il ballottaggio in attacco tra Isaksen e Pedro.