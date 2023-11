Lazio, Casale preoccupa Sarri: ecco il piano per la Salernitana

FORMELLO - Due allenamenti pomeridiani in programma mercoledì e giovedì, poi venerdì la rifinitura prima della partenza per Salerno. La Lazio pronta a ripartire, lo farà dall’Arechi, si cercano altri punti per la rincorsa alla Champions League. Sarri ha ritrovato Kamada, rientrato in anticipo dalla nazionale. Ma ha perso Casale, che ieri si è fermato per un problema all’adduttore. Stesso muscolo che lo aveva messo ko a Rotterdam, nella trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Si attendono i controlli, aveva appena recuperato dallo stiramento. Pronto comunque Patric, che già nelle ultime partite ha fatto coppia con Romagnoli.