Cataldi, la moglie sulla presunta violenza: "No a strumentalizzazioni"

ROMA - Ha fatto discutere uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Danilo Cataldi in occasione di un processo penale che ha coinvolto 17 ultras del Genoa (squadra con la quale Cataldi giocava all’epoca dei fatti contestati). Nelle dichiarazioni Cataldi avrebbe definito "contestazione minima" un calcio ricevuto dalla moglie in occasione delle contestazioni. Uno stralcio che lo stesso Cataldi ha definito, sui propri canali social, "ricostruzioni parziali, strumentali e sensazionalistiche - scrive il centrocampista della Lazio, che poi aggiunge - Per chiarezza: non ho minimizzato l’episodio in cui è stata coinvolta mia moglie".