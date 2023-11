Lazio, emergenza in difesa: le idee di Sarri per la Salernitana

FORMELLO - Due centrali out o quasi. Casale fermo per un altro problema muscolare (ne avrà per altre due settimane) e ieri la notizia su Romagnoli: piccolo edema ad un polpaccio, l’infortunio risale a mercoledì. Oggi svolgerà un provino, ma è a rischio forfait. E così avanti con le alternative, la Lazio si prepara così all'anticipo con la Salernitana di sabato pomeriggio. Patric è pronto, con lui possibile il lancio di Gila. L’ex Real Madrid mai ha giocato fino ad oggi.