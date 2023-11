Lazio, esodo a Madrid: per l’Atletico settore già sold out

ROMA - Tutti a Madrid per l’ultima gara del girone di Champions. I tifosi della Lazio presenti in massa: “Esaurito il settore ospiti di 3.431 posti dello stadio Wanda Metropolitano per la gara di Uefa Champions League contro l'Atletico Madrid del prossimo 13 dicembre”, recita la nota del club. Tutti a vedere la sfida contro Simeone, una trasferta affascinante che si spera sia solo l’occasione per festeggiare il passaggio del turno. La carica in Europa da parte dei laziali ci sarà pure all’Olimpico, martedì contro il Celtic: circa 23mila i biglietti venduti (compresi quelli destinati ai tifosi del Celtic, più o meno 3mila), hanno portato la somma degli spettatori assicurati a quota 45mila. E a Salerno la Lazio non sarà sola: 500 biglietti messi a disposizione e 500 venduti all’Arechi.