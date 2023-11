Lazio, prima di Salerno scende in campo Lotito: il gesto del presidente

ROMA - Non è la prima volta, non sarà l'ultima. Ma la visita di ieri a Formello ha un valore specifico diverso per il presidente Lotito. Ha dato la sua carica alla squadra, ha portato ancora più motivazione al gruppo guidato da mister Sarri, per partire con il piede giusto oggi contro la Salernitana. Un club che, per ovvie ragioni, non può essere considerato così come gli altri. È una sua “creatura”, l'ha riportato lui in A dalla Serie D dopo averlo prelevato (e rifondato) nel 2011 a seguito del fallimento societario. Poi, una volta ottenuta la terza promozione in massima serie della storia dei granata (grazie anche all'attuale ds biancoceleste Fabiani, che all'epoca ricopriva la stessa posizione in Campania), è stato costetto a venderlo (o meglio svenderlo) per l'impossibilità di essere comproprietario di due squadre nella stessa categoria.

Lazio, Lotito vuole il cambio di marcia Insomma, c'è quel pizzico di motivazione in più, ma mettendo da parte il passato, è un altro il focus del patron. Vuole un cambio di marcia da parte della sua Lazio, ha investito tanto in estate, rimettendo sul mercato tutti i milioni incassati dalla cessione di Milinkovic. Ha compensato l'addio del Sergente creando una rosa più lunga, competitiva ed equilibrata, soprattutto con giocatori adatti allo stile di gioco del suo tecnico. Adesso si aspetta di raccogliere i frutti, non vuole più vedere passi falsi come quelli che ci sono stati nella prima metà di stagione, a partire dalle due sconfitte consecutive in avvio con Lecce e Genoa. Dopo essere stato avversario complicato, adesso il calendario (almeno sulla carta) può diventare un alleato, a condizione di essere concentrati sull'obiettivo ed evitare nuovi inciampi durante il percorso. C’è l’opportunità di rimettersi in careggiata, di tornare a competere per un posto in Champions. Ripetersi ed entrare tra le prime quattro della classifica è l'obiettivo, ma per centrarlo serve continuità, occorre una serie di risultati positivi uno dietro l'altro, al tempo stesso senza tralasciare le partite europee. La Lazio deve ragionare senza fare calcoli, una partita alla volta. E la prossima è all’Arechi di Salerno.

Lazio in campo contro la violenza sulle donne Sempre nella serata di ieri, il presidente Lotito - insieme a Romagnoli e Goldoni (centrocampista della Lazio Women) - era presente in rappresentanza del club a Palazzo Chigi, per la cerimonia di illuminazione del messaggio "Non sei sola!", che da oggi dominerà sulla sede del Governo come iniziativa per combattere la violenza sulle donne.

Iscriviti alla newsletter LAZIO Le ultime notizie sul club, tutti i giorni, gratis nella tua mail Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA