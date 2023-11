13:50

Lazio, a Salerno servono punti per la Champions

Vincere per rimettersi in cammino verso la zona Champions. La Lazio vuole battere la Salernitana per tornare nelle zone alte della classifica. Dall'altra parte, Pippo Inzaghi, ha bisogno della svolta per togliersi dall'ultimo posto. Fischio d'inizio alle 15.

Salerno - Stadio Arechi