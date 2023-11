Diretta Sarri: conferenza stampa e interviste dopo Salernitana-Lazio LIVE

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dopo la sfida di Serie A persa 2-1 in casa della Salernitana . Segui le interviste e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

17:36

Sarri su Immobile

"Siamo contenti per Immobile ma abbiamo perso troppi palloni".

17:35

Sarri dopo Salernitana-Lazio

"Inutile giustificarsi con un errore arbitrale clamoroso, se togliamo gli episodi e analizziamo la partita, se nessuno rende come l'anno scorso è anche colpa mia. Ognuno si deve prendere le sue responsabilità".

17:30

Flash mob prima di Salernitana-Lazio

"Io non ho paura" è il flash mob contro la violenza sulle donne sceso in campo prima del fischio d'inizio di Salernitana-Lazio GUARDA LE FOTO

17:15

Candreva dopo Salernitana-Lazio

"La firma sulla vittoria è di tutti, dopo questi mesi difficili. Ce la meritiamo, come se la merita il pubblico. Ci aspetta un campionato difficile, deve essere un punto di partenza. Ora ce la godiamo con tutti i nostri tifosi. Kastanos? È un ragazzo umile, che lavora in silenzio, è un grande professionista e anche un grande giocatore. Se lo merita. L'abbraccio con Inzaghi? Rappresenta tanto, è arrivato in un momento difficile, questa vittoria è anche per lui. Alla salvezza credevamo prima e crediamo anche ora". Così Antonio Candreva dopo Salernitana-Lazio ai microfoni di Dazn.

17:10

Tabellino Salernitana-Lazio

La prima dopo la sosta è amara per Maurizio Sarri, che fin qui ha collezionato 6 sconfitte in 13 partite di campionato. Tabellino, statistiche e marcatori di Salernitana-Lazio: TUTTI I DETTAGLI

17:00

Salernitana-Lazio 2-1: Immobile non basta, Candreva punisce Sarri

Apre Immobile su rigore, poi pareggia Kastanos. Un tiro dell’ex Candreva beffa Provedel e regala tre punti d’oro a Inzaghi RIVIVI LA PARTITA

16:56

Lazio, la conferenza stampa di Sarri dopo la Salernitana

Fischio finale all'Arechi: la Salernitana batte la Lazio 2-1 grazie ai gol di Kastanos e Candreva. Ora Maurizio Sarri è atteso in conferenza stampa per commentare la partita.

Stadio Arechi, Salerno