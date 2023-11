La frase di Kastanos a Candreva in Salernitana-Lazio: è l'azione decisiva

SALERNO - Strategia vincente. Breve colloquio tra Kastanos e Candreva nella punizione, battuta poi di seconda, che ha portato al gol del 2-1 della Salernitana. "Proviamo a buttarla dentro?" e poi: "Te la do di tacco?". E alla fine, al fischio dell'arbitro, tocco per l'ex di turno che si aggiusta la palla con uno stop a seguire e bolide da quasi 30 metri che beffa Provedel. Azione decisiva per il 2-1 finale che porta la firma proprio di Candreva, al terzo gol stagionale dopo la doppietta alla Roma.