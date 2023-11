Lazio, le condizioni di Zaccagni: Sarri fa chiarezza

SALERNO - Un allungo che ha pagato a caro prezzo, Mattia Zaccagni. Un tuffo per provare a spedire il pallone in rete su un cross di Felipe Anderson, poi il tonfo a terra e il dolore. Niente problema muscolare, è Maurizio Sarri a Dazn a fare chiarezza sulle sue condizioni: "Ha un problema articolare all’anca, non muscolare. Farà accertamenti e vediamo quel che è". Si spera di recuperarlo per martedì in vista della Champions League contro il Celtic. Sarebbe un peccato averlo di nuovo fuori dopo i problemi al ginocchio. Servirà attendere i controlli medici.