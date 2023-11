Lazio, il confronto con la passata stagione: i numeri

ROMA - Lazio in difficoltà, ora in Champions proverà a risollevarsi e chissà, ingranare definitivamente la marcia verso posizioni di classifica più nobili. Il confronto con lo scorso anno appare impietoso. Dopo 13 partite sono 10 i punti in meno. Tradotto: con il ritmo della passata stagione i biancocelesti sarebbero terzi alle spalle di Inter e Juve e in piena zona Champions League. Ad oggi invece la classifica recita 17 punti e undicesimo posto in classifica. E la grande Europa è distante sette lunghezze. Male anche le altre big: Napoli, Atalanta, Roma e Milan hanno rispettivamente -11 punti, -7 punti, -5 punti e -3 punti rispetto alla passata stagione.