Lazio agli ottavi di Champions se: le combinazioni

ROMA - I tre punti fondamentali contro il Feyenoord (vittoria per 1-0) nell’ultimo partita di Champions League hanno portato la Lazio al secondo posto del Gruppo E. Gruppo comandato dall’Atletico Madrid a quota 8, poi i biancocelesti a 7, Feyenoord a 6 e Celtic a 1. Tutti gli scenari rimangono aperti, anche gli scozzesi potrebbero ancora ambire al passaggio del turno. Ma l’occasione per volare agli ottavi per la Lazio è ghiotta. Deve battere il Celtic all’Olimpico e allo stesso tempo sperare che l’Atletico vinca sul Feyenoord. Così qualificazione sicura con un turno d’anticipo. In caso contrario tutto si giocherà all’ultimo turno in programma il 13 dicembre. La squadra di Sarri sarà impegnata al Metropolitano contro l’ex Simeone.