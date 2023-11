Lazio, Lotito: “Sarri ha il mio sostegno. Tare? Nessuno è indispensabile”

ROMA - "Io ho detto a Sarri che devono giocare quelli che stanno nella condizione migliore. Non sono mai intervenuto nelle scelte tecniche. Lui si deve prendere la responsabilità. Io cerco di sostenerlo, ho investito su di lui. Dal punto di vista della società non è mai mancato il suo sotegno". Claudio Lotito parla così, a Sky, prima del match tra la sua Lazio e il Celtic. Al centro di tutto c'è il tecnico Sarri. Il presidente però conferma la sua fiducia e continua: "La società crede nell'organico e nell'allenatore. Come succede e com'è previsto anche nel Vangelo, uno cade, poi si rialza e deve essere anche consapevole dei suoi mezzi. E la Lazio lo farà".

Lotito e la questione Tare

"Io non ho allontanato Tare dalla Lazio, è stata una sua scelta personale. Non è stata legata ad attriti con la mia persona, siamo in buoni rapporti. Nella vita tutti utili e nessuno indispensabile. Non si può imputare al merito o al demerito di una persona. La Primavera con Tare era retrocessa, poi ha vinto il campionato ed è tornato nel campionato principale. Abbiamo rinnovato la squadra al 100%, tolto Immobile. È una squadra che ha avuto bisogno di assestamenti. Ha fatto male con le squadre abbordanili e bene con le big, c'è qualcosa a livello mentale".