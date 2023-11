Lazio, Lotito: "Sarri confermatissimo. Come nel Vangelo..."

ROMA - "In discussione? Ma quando mai... Sarri non è mai stato in discussione, l'ho detto anche in tempi non sospetti". Claudio Lotito parla dopo la conquista degli ottavi di Champions League e la vittoria sul Celtic. Parlando della Lazio con i giornalisti in Transatlantico alla Camera, ha continuato: "Per raggiungere gli obiettivi si deve lavorare all'unisono: la struttura tecnica, la società, fino ai magazzinieri e ai medici, chiunque è fondamentale per creare quel clima di sinergia e l'ambiente sereno e determinato a raggiungere di comune accordo gli obiettivi previsti".