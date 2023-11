Lazio-Celtic, all’Olimpico anche i ragazzi dell'Albano Primavera di Special Olympics

Sport, inclusione, integrazione, socialità ed emozioni all’Olimpico di Roma. In occasione della sfida di Champions tra Lazio e Celtic, Sport e Salute ha ospitato in tribuna Monte Mario i ragazzi dell'ASD AlbanoPrimavera di Special Olympics. Un’occasione per vivere da vicino il grande calcio e respirare l’atmosfera dello stadio che nelle partite casalinghe di Roma e Lazio, dallo scorso ottobre, apre le sue porte alle diverse realtà sociali della Capitale con particolare attenzione a quelle che si occupano di bambini e ragazzi disabili o che vivono in condizioni di disagio e contesti sociali difficili.