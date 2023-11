Lazio, testa solo al Cagliari: Sarri fa i conti con l’infermeria

FORMELLO - La Lazio torna a lavoro dopo il giorno di riposo. C’è stato tempo per festeggiare il passaggio agli ottavi di Champions League, ora però torna il campionato. E qui Sarri si aspetta i passi in avanti come ammesso nell’immediato post partita dell’Olimpico contro il Celtic. Il tecnico dovrà fare i conti con l’infermeria. Gli allenamenti riprenderanno nel pomeriggio. Prime prove tattiche in vista della sfida con il Cagliari di sabato (ore 18). Per domani doppia sgambata: mattina e alle 15:15.